Ristori per Comuni in zona arancione, La Notte: “Non creare false illusioni su tempistiche”

Nelle ultime ore, da più versanti, è giunta la notizia dell’arrivo del ristoro per i pubblici esercizi che rientrano nella zona arancione in Puglia. Una buona notizia per i venti Comuni che si trovano in questa zona e che sono stati oggetto dell’ordinanza firmata dal Presidente Michele Emiliano.

“La Regione si sta muovendo per quelle che sono le sue competenze – dichiara il consigliere regionale Francesco La Notte – ma attenzione a creare false illusioni sulle tempistiche che dovranno comunque seguire un determinato iter. La procedura non potrà essere irrazionale, non c’è ancora una delibera e questa, una volta fatta, dovrà essere successivamente votata in Giunta”.

“Sia chiaro i soldi stanno arrivando – sottolinea il consigliere La Notte – con il Governo pronto a dare alla Regione 20 milioni per aiutare le categorie che hanno subito gravi danni in questo periodo. Come già noto, il contributo equivarrà al 5% del volume d’affari del 2019 per le province di Bari, Foggia e Bat. Un aiuto che arriverà comunque dopo una attenta e doverosa verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate e delle Camere di Commercio prima di essere erogato”.

“La macchina regionale sta facendo il suo dovere per cercare di aiutare gli esercizi in difficoltà – conclude il consigliere Francesco La Notte – ma, ripeto, rispettiamo i tempi dovuti e lasciamo fare tutte le opportune verifiche per fare in modo che non ci siano incongruenze e che tutti beneficino di quanto gli spetta”.