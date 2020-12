​«Oggi il Consiglio comunale sulla gestione "allegra" dei conti del Comune di Bisceglie»

«Oggi in Consiglio comunale la discussione sulla pronuncia contro il Comune di richiamo della Corte dei Conti (che non inquieta nessun organo di stampa e non viene riportato sul sito del Comune di Bisceglie) sulla gestione "allegra" e poco trasparente del bilancio e sulla mole (di 4 milioni solo nel 2020) dei debiti fuori bilancio, nonché sulla crisi del bilancio che ha costretto Angarano & C. a fare nei giorni scorsi ben due prelievi dal fondo di riserva per insufficienza dei capitoli di bilancio di spesa».

E' quanto scrive il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Consiglio comunale in diretta streaming - aggiunge -, sempre in video conferenza, perché rispetto al Parlamento, alla Regione e agli altri Comuni limitrofi, i consiglieri di maggioranza dell’amministrazione Angarano prediligono percepire i gettoni consiliari stando seduti nel salotto di casa davanti a un caffè caldo possibilmente.