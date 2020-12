​Spina: «Ora capiamo perché Angarano nasconde il dato sui contagi a Bisceglie»

«Angarano volutamente nasconde i numeri del contagio a Bisceglie, perché?».

E' quanto chiede il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina che insiste: «Il video del suo comunicato di ieri, il peggiore che si ricordi in materia di emergenza, presenta dei tagli e dei montaggi e non contiene alcuna comunicazione di dati o prescrizioni, ma solo raccomandazioni a fare i bravi e ad accendere “la candela oggi”.

Nel suo comunicato non dice neanche come verranno spesi i circa 750 mila euro di contributi statali e regionali arrivati al Comune per aiutare esercenti e famiglie, né quando verranno erogate le somme dei bonus libri del 2019 e fitti casa 2018. Insomma, un comunicato video vuoto, retorico e autoreferenziale con cui ha voluto mascherare il suo nervosismo ben visibile (dal video minculpop stile regime autoritario) per il fallimento su tutta la linea degli interventi comunali emergenziali ed economici (con milioni di euro, appartenenti ai cittadini, avidamente tenuti in cassa per mantenere i precari equilibri di bilancio)».

Poi, subito dopo il comunicato congiunto dei quattro sindaci della Bat interessati dal provvedimento del Governo (Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola), Spina aggiunge: «Bisceglie di nuovo Zona Arancione per eccesso di contagi! 20 comuni in Puglia. Quattro nella Bat. Ci siamo fatti conoscere anche per i contagi COVID. Zona Arancione di nuovo per eccesso di contagi (abbiamo capito perché Angarano non dava i dati del contagio da 7 giorni): sfortuna dei biscegliesi o incapacità dei nostri statisti di Palazzo San Domenico capitanati da Angarano? Ora attendiamo dei sapere da Angarano i numeri del contagio a Bisceglie che hanno fatto scattare la zona Arancione e cche lui tiene nascosti da una settimana. E, soprattutto, apprendiamo oggi da servizi televisivi che sono stati i sindaci a sollecitare queste misure. Lui è tra questi e teneva nascosti a noi i dati allarmanti?».