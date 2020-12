«L'aula del Consiglio comunale? Una sala ricevimenti per il Sindaco»

«Nell’aula consiliare tutto, purché non ci siano confronti consiliari: perché Angarano ha paura dei consigli comunali in persona? Si devolvano almeno i gettoni di presenza dei consigli in streaming ai cittadini fragili».

E’ la proposta del Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Vedere l’aula consiliare ridotta a sala di ricevimento di Angarano – sottolinea Spina -, dove assembramenti sono consentiti solo a coloro che non siano consiglieri, costituisce un pugno nell’occhio alle istituzioni e al consiglio comunale, che per legge è la massima assise comunale.

Né viene chiesta autorizzazione per l’utilizzo al presidente del consiglio Casella. Insomma, Angarano, dopo aver “strappato” codici e regolamenti, ora calpesta l’istituzione consiliare consentendo l’utilizzo della stessa per finalità diverse. Venticinque consiglieri non possono stare seduti e distanziati per fare un consiglio comunale, mentre 25 cittadini possono partecipare alle riunioni convocate da Angarano. Insomma, Angarano non vuole confronti in consiglio comunale, ma preferisce i comodi confronti in video-conferenza con i consiglieri comunali della maggioranza che alzano la mano seduti sul divano o distesi sul loro letto di casa.

L’istituzione consiliare asservita al sindaco come mai era accaduto nella storia repubblicana della nostra città. Ora che la Puglia è zona gialla vorranno lor signori continuare ad applicare, con la scusa del Covid, la norma che consente di fare i consigli in video-conferenza, escludendo anche siti comunali come palestre o Paladolmen o Palacosmai che escluderebbero qualsiasi pretestuoso timore di contenere una trentina di persone ben distanziate? Al prossimo consiglio, il 10 dicembre (sempre inspiegabilmente in video conferenza) proporrò ad Angarano di votare una mia mozione: la rinunzia al gettone di presenza di 40 euro a consigliere per tutti i consigli che si tengano in video conferenza, destinandolo alle fasce dei cittadini più fragili.

Sarebbero circa 900 euro a consiglio, che costituiscono solo un inutile privilegio per chi fa consiglio comunale nel proprio letto di casa, spesso “dormicchiando” (non si registrano interventi dei consiglieri di maggioranza ormai da molto tempo), ma che potrebbero essere di aiuto alle famiglie in situazione di difficoltà economica».