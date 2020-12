«​Nel cuore della notte il Sindaco parla dei 550 positivi a Bisceglie»

«Consiglio Comunale su misure emergenza Covid.

Ore 4,10: Angarano, in un consiglio ormai con molti assenti e con i cittadini impossibilitati a seguire i lavori, decide finalmente di parlare della questione Covid dopo aver per ben due volte chiesto il rinvio del punto».

A fare la cronaca della seduta consiliare è l'ex Sindaco ed ora Consigliere di opposizione Francesco Spina.

«Comunica che sono oltre 550 i positivi a Bisceglie. Situazione drammatica - scrive - e ormai fuori controllo, con un’amministrazione Angarano che pensa solo ai fatti suoi, e si disinteressa completamente della salute dei cittadini e delle misure sociali ed economiche per aiutare le fasce sociali più fragili. Trattare in piena notte un punto così delicato, che avrebbe richiesto un consiglio comunale monocratico e straordinario, significa avere paura di mostrare la reale faccia innanzi alla città e fuggire dal confronto e dalle responsabilità per i danni che sta causando ai biscegliesi, anche per i mancati pagamenti dei bonus libri, della green card, dei fitti casa e delle altre somme trasferite al Comune per il COVID e non girate ai cittadini indigenti.

Noi per rispetto dei cittadini non molliamo e, dopo 12 ore di consiglio perse per approvare un solo punto a causa delle disfunzioni amministrative di Angarano, saremo qui a Palazzo San Domenico fino a domattina per difendere le richieste sacrosante dei cittadini biscegliesi, abbandonati a se stessi da un’amministrazione senza cuore e irresponsabile. Nessuna proposta nuova da Angarano, nessun impegno concreto nessuna certezza sui pagamenti delle provvidenze in favore degli aventi diritto e sulle assegnazioni delle case popolari ai cittadini in graduatoria.