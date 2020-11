Il sen. Dario Damiani (FI) nell'Ufficio di Presidenza Bilancio: eletto Segretario della Commissione

Il senatore di Forza Italia Dario Damiani entra a far parte dell'Ufficio ristretto di Presidenza della Commissione Bilancio (5^ Commissione permanente Programmazione finanziaria e Bilancio). Questa mattina, infatti, su indicazione del suo gruppo parlamentare per il consueto avvicendamento previsto a metà mandato, il sen. Damiani è stato eletto Segretario della suddetta commissione.

Per il senatore barlettano si tratta di un ulteriore riconoscimento per l'impegno profuso nell'attività parlamentare in questi primi anni di legislatura, in particolare sulle tematiche economico-finanziarie. "Ringrazio il gruppo di Forza Italia per la scelta della mia persona in questo importante ruolo. La fiducia dimostrata ancora una volta nei miei confronti mi onora", dichiara il parlamentare azzurro.