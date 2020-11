​«Teorie avveniristiche sull’applicazione delle norme di legge​. Angarano fa di nuovo retromarcia»

Ci risiamo. «Il centesimo atto autoannullato da Angarano dopo le segnalazioni delle opposizioni». E’ l’accusa lanciata dal Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina, che fa la cronistoria dell’ultimo atto contestato.

«Lo scorso 19 ottobre - racconta - inviai una Pec al segretario Generale del Comune di Bisceglie, evidenziando la possibile non veridicità dello schema di bilancio, che non conteneva una ricognizione completa e certificata dei debiti fuori bilancio emersi. Evidenziavo che la prova era costituita dall’inquietante debito fuori bilancio riconosciuto con la abnorme determina dirigenziale n. 81 del 6.10.2020, con cui si pagavano spese legali senza passare dai “fastidì” del riconoscimento dei debiti fuori bilancio (escamotage spesso utilizzato) in consiglio comunale.

Ebbene, senza rispondere alla mia istanza, con la generica motivazione di voler perseguire l’interesse pubblico (ma senza dire che quell’interesse di chiama “legalità”), l’amministrazione Angarano ha autoannulato in via di autotutela, per la “centesima” volta, l’atto precedente del 6 ottobre, con una nuova successiva determina dirigenziale del 23 ottobre.

Decine e decine di atti “fuori legge” ed elusivi delle norme di legge sono stati corretti e salvati grazie ai rilievi di un’opposizione competente e onesta, che sta supplendo con le sue attenzioni all’assoluto vuoto di legalità che si registra a Palazzo San Domenico, da quando si è insediato Angarano. Abbiamo così evitato danni economici ai cittadini e aiutato l’amministrazione al rispetto delle norme. Chi non ricorderà i clamorosi atti di autoannullamento della 165 e dello scorrimento di graduatoria che portò poi, in conflitto di interessi gravissimo, all’assunzione del marito di un assessore?

Ora colti in flagranza mentre cercavano di nascondere un debito fuori bilancio con le loro teorie avveniristiche sull’applicazione delle norme di legge, hanno preferito anziché rispondere alla mia istanza, in silenzio, prendere atto della cavolata combinata e hanno annullato da soli il loro atto giuridicamente e amministrativamente obbrobrioso. Anche perché la paura fa 90: meglio eliminare dall’albo pretorio la prova provata che il bilancio approvato senza le opposizioni nell’ultimo consiglio comunale non conteneva la completa posizione debitoria e non era veritiero, anche per ciò che riguarda la capacità di indebitamento e i parametri di deficitarietà! Ma l’amministrazione Angarano potrà tentare di fuggire in eterno dalla legge?»