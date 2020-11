​Scuole, La Notte: «Situazione drammatica, dobbiamo accettare l’ordinanza del Governatore»

“La drammatica situazione epidemiologica della nostra regione e della provincia Bat, basti guardare i dati degli attualmente positivi per avere un quadro chiaro della situazione, la percentuale dei ricoverati e il numero dei pazienti dei ricoverati in Puglia ad oggi, ci deve portare ad accettare con la diligenza l’ordinanza n. 413 del Governatore Michele Emiliano con cui ha reso immediatamente e temporaneamente obbligatoria l’organizzazione della didattica a distanza, sincrona anche nelle scuole del ciclo primario”. A dichiaralo è il consigliere regionale dei Popolari con Emiliano, Francesco La Notte.

“Alla luce dei dati drammaticamente riportati nelle ultime ore, circa la situazione pandemica in Puglia, comportandoci in maniera obiettiva e da bravi genitori. Cerchiamo di osservare l’ordinanza del presidente Emiliano al fine di evitare in questo momento, così come consigliato anche dai pediatri, di mandare i bambini a scuola ma di utilizzare la didattica a distanza integrata, nel bene dei nostri figli e dell’intera comunità. Da padre di famiglia ritengo sia la scelta più giusta, certo sofferta, ma solo superando compatti questo momento potremo tornare a far vivere un’infanzia tranquilla e serena ai nostri ragazzi frequentando la scuola, fondamentale per il loro futuro”. Conclude il consigliere La Notte.