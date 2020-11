​«Su scuola e bilancio comunale Angarano ha perso un'altra occasione per tacere»

«Angarano ha perso un'altra occasione per restare in silenzio».

Non usa giri di parole il Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Enzo Amendolagine, all'indomani della seduta del Consiglio comunale di Bisceglie nel corso della quale è stato approvato il bilancio preventivo 2020-2022 del Comune.

«Nello scorso Consiglio Comunale - spiega Amendolagine - non ho partecipato alla discussione sui punti inerenti il bilancio di previsione e gli altri atti inerenti il bilancio 2020-2022 perché, insieme ad altri consiglieri di opposizione, sostengo che il Documento unico di programmazione, anche quest'anno, sia fondato su presupposti illegittimi, come purtroppo è già accaduto per il DUP dello scorso anno, il quale è ancora sotto giudizio del TAR. Anche quest'anno siamo stati costretti a ricorrere al TAR per eccepire le gravi violazioni delle prerogative dei consiglieri comunali di opposizione cui non è stato consentito di emendare il DUP nel precedente Consiglio. Ritenendo illegittimo il DUP, riteniamo illegittimo anche il documento di programmazione finanziaria e gli atti collegati. Per questi motivi abbiamo chiesto il rinvio della discussione dei punti inerenti il bilancio, all'indomani del giudizio cautelare - sul ricorso presentato di recente - sul Documento unico di programmazione al bilancio di previsione presso il TAR che si terrà l'11 novembre. Tuttavia, il rispetto dei termini per questa Amministrazione - esclusi quelli che riguardano l'anno solare (ad oggi siamo ancora ad approvare gli atti di bilancio del 2020) - è un punto fermo!.



Ironia amara a parte, caro Sindaco, non è possibile continuare ad addebitare alle opposizioni la colpa della vostra inefficienza politico amministrativa. Attribuire la colpa alle minoranze è un lite motive a cui fa fatica a credere anche lei ormai. Le sue giustificazioni sono infondate e smentite dai fatti che lei tanto sbandiera: la città versa in condizioni pietose, dall'igiene urbana al controllo del territorio, dal trasporto pubblico locale alle strade senza manutenzione, dal traffico cittadino soffocante alla mobilità sostenibile assente; per non parlare degli appalti dei servizi cimiteriali e delle mense scolastiche che sappiamo quali vicissitudini stanno vivendo; vogliamo parlare della manutenzione del verde pubblico o di quello che di questo rimarrà? Oltre che con gli abbattimenti degli alberi ha dimostrato la sua coscienza ambientalista con la cementificazione a levante a danno del parco urbano costiero previsto nella bozza di PUG. E dulcis in fundo c'è la cattiva conduzione dell'emergenza sanitaria, le criticità diffuse sulla sicurezza urbana e le condizioni delle nostre scuole.

Su questo fronte, le vorrei ricordare che gli interventi di efficientamento energetico sui nostri plessi scolastici, di cui si vanta, derivano da finanziamenti rivenienti da partecipazione a bandi da parte di precedenti amministrazioni. E, sulla base della mia "limitata" esperienza nel settore, le segnalo anche che durante i lavori di efficientamento energetico nel plesso di via Fani (lavori non ancora conclusi) la ditta ha dovuto impegnare i punti di raccolta riservati all'evacuazione in caso di calamità; fra l'altro non risultandomi la redazione di un Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (duvri) la sicurezza della popolazione scolastica in quel plesso è stata messa a rischio. E sempre a proposito della mia "limitata" esperienza sulle scuole, le ricordo che lavori di piccoli adattamenti edilizi - i cui fondi sono stati erogati già da tempo dal governo - non sono stati ancora eseguiti e sarebbero stati molto utili, specie quelli per il cablaggio delle reti internet, per rendere efficiente la didattica a distanza in questo periodo.

Insomma, Sindaco, visto questo lungo elenco di eccezioni, posso ribadirle che ha perso l'enensima occasione per rimanere in silenzio. Piuttosto intervenga in qualità di massima autorità sanitaria e prima autorità di protezione civile, affinché si diano risposte ai familiari dei cittadini risultati positivi al covid che sono in isolamento fiduciario da tempo.

Ah, dimenticavo la farsa dei debiti fuori bilancio e della compattezza dei consiglieri della maggioranza nella loro votazione. Ma questa è un'altra storia che dovrebbe interessare gli altri suoi sodali.