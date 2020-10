Assunzioni nella Asl Bat, rinforzate le aree critiche

Solo nelle ultime ore hanno sottoscritto un contratto con la Asl Bt 6 medici specializzati in igiene pubblica e 3 in anestesia e rianimazione, «ma le procedure concluse e in corso sono moltissime e riguardano tanto la dirigenza quanto il comparto - dice Alessandro Delle Donne Direttore