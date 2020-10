Avviso pubblico abitare sostenibile e solidale, Caracciolo: "Occasione da non perdere per i comuni"

"L'avviso pubblico per gli interventi inseriti nel programma dell'abitare sostenibile e solidale per la Regione Puglia rappresenta un'occasione che le Arca e i comuni non devono lasciarsi sfuggire". Ad intervenire sul tema è il consigliere regionale Filippo Caracciolo.



"Con delibera di giunta del 19 dicembre 2019 - spiega Caracciolo - la Regione Puglia ha approvato due linee di intervento inserite nell'ambito del programma dell'abitare sostenibile e solidale. Nella prima linea sono previsti: interventi di nuova costruzione di edifici nZeb (a consumo energetico zero); recupero e/o manutenzione straordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata a cura di ARCA ed acquisto di alloggi invenduti di edilizia privata a cura delle ARCA.

La seconda linea di intervento prevede invece interventi di recupero, riqualificazione, ampliamento o nuova realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell'ambito di insediamenti di edilizia residenziale pubblica a cura dei comuni. Le risorse per l'attuazione degli interventi di linea 1 sono pari a 41.512.846,61, per la linea 2 invece ammontano a 18.804.231,41".



"Grande - prosegue Caracciolo - è l'impegno che la Regione sta mettendo in campo per contrastare il disagio abitativo. La costruzione di nuovi edifici ad impatto zero, il recupero di immobili già esistenti oltre che le necessarie opere di urbanizzazione sono interventi necessari per migliorare la vivibilità dei nostri centri urbani".



"Per questo motivo - conclude il consigliere regionale- invito Arca e comuni partecipare all'avviso pubblico presentando la documentazione necessaria entro il termine del 3 novembre 2020".