​Scuole chiuse? Sen. Damiani: "Garantire comunque il sostegno in presenza agli studenti disabili"

L'attivazione della didattica a distanza per il triennio delle scuole superiori disposta dalla Regione Puglia per arginare la diffusione del contagio da coronavirus è purtroppo una misura penalizzante per il diritto allo studio di tutti i ragazzi, ma ancor di più per gli studenti diversamente abili.

"Oltre alla privazione di momenti di socialità, per loro indispensabili, seguire le lezioni da remoto può essere fortemente ostativo senza il supporto del docente di sostegno". Lo evidenzia in una nota il senatore di Forza Italia Dario Damiani. "In questi mesi di emergenza, il carico sia pratico che psicologico che grava sulle famiglie è aumentato notevolmente, lasciandole purtroppo quasi sempre sole ad affrontare le nuove e pesanti incombenze. Se ciò è vero per tutti i nuclei familiari, lo è ancor di più per coloro che devono prendersi cura di una persona con disabilità. Le limitazioni imposte anche all'assistenza personale rischiano di mandare in fumo percorsi psicoterapici costruiti con fatica e sacrificio nel corso di anni. Nel caso specifico degli studenti, sospendere anche per brevi periodi il loro piano educativo può avere effetti regressivi irrecuperabili.

Propongo, pertanto, di attivare per coloro che ne abbiano necessità la possibilità, già sperimentata in alcune scuole, di seguire comunque le lezioni da remoto recandosi però a scuola, dove troveranno, come loro diritto, il proprio docente di sostegno. Insieme seguiranno le lezioni a distanza che i vari docenti della classe terranno quotidianamente. Evitiamo che questa situazione di oggettiva difficoltà per tutti gli studenti si trasformi in una ulteriore ingiusta penalizzazione per i più fragili".