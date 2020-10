Spina: «Consiglio comunale monotematico sul futuro dell'ospedale di Bisceglie»

Convocare il Consiglio comunale di Bisceglie per occuparsi del futuro dell'ospedale. E' la richiesta avanzata dal Consigliere di opposizione Francesco Spina al Presidente del Consiglio Comunale Gianni Casella.

«,Da note sindacali diffuse dalla stampa si apprende di uno stato di disagio del personale dell'ospedale di Bisceglie e delle serie conseguenze paventabili per il futuro del nostro ospedale in conseguenza del procedimento di chiusura dei reparti per esclusiva destinazione COVID. Chiedo pertanto che voglia valutare l'opportunità di approfondire la situazione delicatissima nella massima assise consiliare, attraverso una discussione seria, con la partecipazione dei rappresentanti della ASL BT e delle stesse forze sindacali che hanno destato l'attenzione dell'opinione pubblica sulle suindicate criticità.