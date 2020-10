Gli auguri di buon lavoro del presidente Lodispoto ai consiglieri regionali della Bat

A pochi giorni dallo svolgimento delle elezioni Regionali che hanno riconfermato Michele Emiliano quale Presidente della Regione Puglia, l’avv. Bernardo Lodispoto rivolge un caloroso augurio ai cinque consiglieri neo eletti che rappresenteranno la BAT in seno all’assemblea regionale: «Formulo ai rappresentanti del nostro territorio – dichiara Lodispoto – i migliori auguri di buon lavoro.

Come Presidente della Provincia di Barletta - Andria - Trani auspico che con i nuovi eletti si possa instaurare una preziosa sinergia che porti frutti fecondi ed importanti per il nostro territorio e per il bene delle nostre comunità. Il mio pensiero va non solo ai consiglieri di maggioranza Filippo Caracciolo, Debora Ciliento e Giuseppe Tupputi ma ovviamente va anche esteso a Francesco Ventola e Grazia Di Bari poiché sono e resto un convinto assertore dell’importanza del ruolo svolto dalle opposizioni nella dialettica democratica.

Sono certo che i rappresentanti della BAT in seno al Consiglio Regionale sapranno mettersi a disposizione delle istanze della nostra terra e rappresentarla nel migliore dei modi: a loro, al riconfermato Presidente Michele Emiliano e alla squadra di governo di cui si doterà rivolgo i più fervidi auguri per un proficuo lavoro!».