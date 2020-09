«​Garibaldi chiuso per il terzo anno consecutivo e bisogna pagare i contenitori culturali privati»

«Il Teatro Garibaldi chiuso per il terzo anno consecutivo e i nostri giovani sono costretti da Angarano a pagare contenitori culturali privati della città».

E' quanto scrive il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Oggi - aggiunge - c’è nostalgia per quelle giornate gratis al teatro Garibaldi che la mia amministrazione metteva a disposizione delle scuole e delle associazioni cittadine. Oggi a Bisceglie si paga anche per respirare e il Covid è stata la scusa per aumentare i costi e non per diminuirli (come è avvenuto per la tari sulle attività commerciali). Angarano intervenga almeno in queste manifestazioni culturali, come quella di ieri sera al Politeama, organizzate dai ragazzi con i soldi delle proprie famiglie non per sfruttare l’occasione per farsi i selfie. La sicurezza della salute della nostra comunità vale sicuramente di più delle esigenze di pubblicità effimera di un sindaco che, ormai, non lavora più al comune (diserta i consigli comunali) ma presso un’agenzia di autopromozione pubblicitaria».