Regionali e referendum, il Movimento 5 Stelle di Bisceglie: «Ora riprendiamoci la Città»

Sabato 26 settembre alle 20:00 in via Aldo Moro, lato piazza San Francesco, il Movimento 5 Stelle di Bisceglie ringrazia i cittadini per il consenso ricevuto alle elezioni regionali e per il voto favorevole espresso sul referendum per il taglio dei parlamentari.



Il MoVimento 5 Stelle a Bisceglie si attesta al 16,11% ben al di sopra della media regionale col 9,86%.Merito dell’attivismo di un gruppo che in città ha fortemente voluto la candidatura di “Pippo” Giuseppe Acquaviva al consiglio regionale.



«Il costante ed arcigno lavoro di opposizione - si legge in una nota diffusa dai pentastellati - svolto all’interno della massima assise cittadina dal Portavoce Enzo Amendolagine, la brillante campagna elettorale del nostro candidato ed il supporto continuo del gruppo locale di attivisti, ha portato la compagine locale a raggiungere questo risultato: ben 1343 elettori biscegliesi hanno contrassegnato ACQUAVIVA sulla propria scheda elettorale. Il risultato assume maggior significato in considerazione delle forze messe in campo da “dinosauri” della politica locale, battute dalla proposta politica e dalla genuinità e trasparenza del nostro candidato biscegliese Pippo Acquaviva.



I biscegliesi hanno manifestato una gran voglia di cambiamento e di credere nell'impegno del Movimento locale. Insieme è arrivato il momento di costruire un progetto a lungo termine per la città che abbia come stelle polari ambientaismo, consumo di suolo zero, legalità, tariffazione puntuale dei rifiuti, rilancio dell'economia locale fondata su turismo sostenibile e valorizzazioni di talenti e tipicità.