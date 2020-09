«L'impegno prosegue nell'interesse della città di Bisceglie e di questo territorio​»

«𝟭𝟲𝟳𝟮 cittadini biscegliesi e 𝟮𝟳𝟳𝟵 in totale nella Bat hanno scelto di affidarmi il loro voto. Una fiducia della quale sono onorata, un risultato che mi pone 𝗔𝗟 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗢 per consensi assoluti a Bisceglie, frutto esclusivamente dell'impegno personale mio e degli amici che mi sono sempre stati a fianco. Un impegno che prosegue, come di consueto, nell'interesse della città di Bisceglie e di questo territorio. Grazie a tutti!». E' il ringraziamento a caldo di Tonia Spina alla conclusione dello spoglio delle elezioni Regionali che l'hanno vista candidata nella circoscrizione Bat nella lista di Fratelli d'Italia.