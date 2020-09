Soppressione della sede Bat della Polizia stradale, interrogazione dei sen. Ronzulli e Damiani

Presentata dai senatori di Forza Italia Licia Ronzulli e Dario Damiani un'interrogazione al Ministro dell'Interno Lamorgese in merito alla soppressione del Distaccamento di Polizia stradale di Spinazzola, come previsto dal Piano di Razionalizzazione del Ministero. Nella provincia BAT (Barletta Andria Trani) il suddetto Distaccamento rimane l’unico ufficio di Polizia a far parte della nuova Sezione Polizia Stradale; perciò, se eventualmente dovesse essere soppresso, un vasto territorio rimarrebbe senza controllo. Il personale del Distaccamento di Spinazzola lavora sulla S.P. 231 (ex SS.98) che collega Bari-Foggia, sulla SS.96 che collega la Basilicata con Bari e Provincia, sulla SS 655 Bradanica che collega Matera con Foggia. Si tratta quindi di arterie interessate da un forte traffico veicolare di autovetture e mezzi pesanti che fanno la spola tra le regioni del Sud (Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia) e verso le regioni del Centro Nord.

Inoltre, il personale del Distaccamento di Spinazzola agisce in tutte le arterie secondarie della provincia nord di Bari e BAT, e con la paventata soppressione un vasto territorio rimarrebbe orfano della presenza della Polizia Stradale, unica forza che conosce in modo capillare le viabilità statali. Pertanto, i senatori Ronzulli e Damiani nella loro interrogazione evidenziano che tale soppressione comporterebbe enormi disagi, incidendo negativamente sulla prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della strada e sul delicato controllo del traffico e sicurezza della circolazione stradale e chiedono di conoscere quali eventuali iniziative il Governo intenda assumere per modificare il Piano di Razionalizzazione della Polizia Stradale, anche in considerazione della disponibilità del Comune di Spinazzola di sopportare i costi di gestione del Distaccamento, prevedendo anzi il potenziamento delle risorse umane per le delicate attività e competenze del controllo del traffico e sicurezza della circolazione stradale, il tutto tenuto conto della conformazione e della classificazione delle strade del territorio in questione in cui è fondamentale e necessaria la presenza della Polizia Stradale.