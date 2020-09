Sprint conclusivo per la campagna elettorale di Rocco Prete, candidato al consiglio regionale nella Bat per la Lega. Mattinata ricca di appuntamenti per il dirigente provinciale leghista che ha partecipato, fra gli altri impegni, a una visita a Trinitapoli in compagnia dell'onorevole Vannia Gava, già sottosegretario all'ambiente e dell'onorevole Annarita Tateo. Tappa nell'azienda agricola "Trinità" e graditissmo passaggio nella storica sede casalinga di Noi con Salvini prima e poi della Lega nel corso del quale Prete ha potuto salutare l'amico Piero Ivone, militanti e simpatizzanti.



Il candidato e le due parlamentari si sono spostati in seguito a Minervino Murge per una serie di incontri insieme all'ingegner Giuseppe Tucci, dirigente della Pro Loco, all'ombra del Faro nella villa comunale della meravigliosa cittadina della Bat.



«Questo splendido territorio merita tantissimo e me ne sono reso conto ancora di più nel corso delle ultime settimane» ha affermato Rocco Prete. «La Lega vuole dare una prospettiva concreta di governo alla Bat, all'insegna di un'operosità che si rispecchi perfettamente nel Dna laborioso dei pugliesi. È tempo di metterci nelle condizioni di tornare a sognare. #moltodipendedaNOI» ha concluso il candidato.