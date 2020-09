Referendum costituzionale, a Bisceglie le ragioni del Sì e del No

Il Punto Pace Pax Christi di Bisceglie e Associazione 21 promuovono per la sera del 16 settembre, alle ore 20, presso la piazza don Milani, un incontro-dibattito sul Referendum costituzionale cui siamo chiamati a esprimerci il 20 e 21 settembre. Un'occasione per conoscere le ragioni per il SI e quelle per il NO e per arrivare al voto in modo più consapevole.

Interverranno: per il NO, il prof. Andrea Catone; per il SI, Enzo Amendolaggine. Modera: Donatello Lorusso.

L'incontro è promosso in collaborazione con Libera Bisceglie, EPASS, Movimento Unito nella Valorizzazione del Territorio.