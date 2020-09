Progetto Arca propone un nuovo modello politico

Introdurre e applicare la tecnologia blockchain al mondo della politica. Questo l’obiettivo che l’associazione Progetto Arca ha intenzione di raggiungere: «Alla luce del fallimento della politica e in particolare di quella che si è presentata al paese come l’alternativa all’Ancien Régime, vogliamo promuovere un nuovo modello per poter garantire la trasparenza e la legittimazione in un sistema democratico, che deve agire sulla cosa pubblica».

«Consiste in un libro mastro distribuito tra tutti i membri della rete, che lo utilizzano, ma senza un consenso maggioritario dei detentori. Applicata alla pubblica amministrazione e in particolare alla politica ridurrebbe in maniera importante la burocrazia e la corruzione: potrebbe diventare una soluzione per rilanciare lo sviluppo economico e sociale dell’Italia, oggi considerato il più grande problema, per la crescita del nostro paese», ha dichiarato il presidente Leonardo Cocola.

«Puntiamo a un processo di decentralizzazione, come è successo per il sistema monetario rispetto alle criptovalute, riducendo la figura del politico a quella di mero rappresentante delle istituzioni, che deve legiferare in maniera semplice per informatizzare i processi, che dovranno trovare facili applicazioni, promuovendo un nuovo rinascimento dell’Italia» ha concluso.

Per sostenere e aiutare Progetto Arca è possibile donare un contributo volontario all’associazione, visitando il sito https://www.ass-progettoarca.com/sostienici/.