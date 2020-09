​La raccolta firme "Scuole aperte e porti chiusi"​ arriva anche a Bisceglie

Sabato 12 e domenica 13 settembre la raccolta firme "Scuole aperte e porti chiusi", promossa da Matteo Salvini e dalla Lega su tutto il territorio nazionale, toccherà anche Bisceglie.



Sarà possibile sottoscrivere la petizione nel comitato elettorale del candidato al consiglio regionale Rocco Prete in via Aldo Moro - angolo via Monte Grappa (ex Wind), a pochi passi dal Caffè Cova 2.



«È incredibile ritrovarsi nelle condizioni di dover prendere atto, a pochissimi giorni dalla data stabilita per la ripresa delle lezioni, della totale mancanza di informazioni, istruzioni e regole chiare per lo svolgimento delle attività scolastiche, in Puglia come in tutta Italia» ha sottolineato Rocco Prete. «L'incompetenza dei componenti di questo inadeguato Governo è sotto gli occhi di tutti e si può purtroppo constatare nell'impatto di queste incapacità sulle nostre vite quotidiane» ha osservato.



Il comitato sarà aperto in orario pomeridiano, dalle 17:30 alle 21. Contestualmente sarà possibile tesserarsi per la Lega.