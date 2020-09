«​Caro ministro Boccia, noi voteremo responsabilmente Antonella Laricchia»

«On. Ministro Boccia, ci dispiace contraddirla ma noi inviteremo gli elettori a votare Antonella Laricchia alla Presidenza della Regione Puglia, perché i cittadini pugliesi conoscono molto bene i disservizi in ambito sanitario, sul versante dei trasporti, nei settori primari come pesca e agricoltura, per non parlare dei commissariamenti dei consorzi di bonifica e degli incarichi dati a destra e a manca. Su questo dovranno esprimersi gli elettori, non certamente su una sfida dal sapore calcistico con squadre dopate per cercare di vincere a tutti i costi».

E' quanto scrivono, in una nota, Pippo Acquaviva, candidato Consigliere alla Regione Puglia per il MoVimento 5 Stelle ed Enzo Amendolagine consigliere comunale di Bisceglie per il MoVimento 5 Stelle.

«Un presidente che ha ben governato - proseguono - non ha bisogno di una moltitudine di candidati con storie politiche, quando sono in grado di esprimerle, spesso contraddittorie e che lo stesso candidato presidente non conosce.

Non ci dilunghiamo sul candidato da lei ritenuto antagonista al suo mentore, ma giova ricordare che è stato l'artefice del piano di riordino ospedaliero che ha portato alla chiusura di diversi ospedali in Puglia, completata dai governi di sinistra-centro-destra che poi si sono alternati. Uno per tutti l'ospedale di Terlizzi con la chiusura dapprima del reparto di eccellenza di ginecologia e ostetricia, la stessa manovra tentata a Bisceglie da Emiliano e mal riuscita grazie all'intervento dei portavoce del M5S presso l'allora Ministro per la Salute Giulia Grillo. Ecco perché il voto è utile ai cittadini e non alle consorterie politiche e di palazzo. Ecco perché noi voteremo, responsabilmente, Antonella Laricchia per non consegnare la nostra splendida Regione né all'uno, né tanto meno all'altro.