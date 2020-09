La Notte (Popolari con Emiliano): "Tutto nasce dalla terra? Solo se lo vogliamo!"

L'agricoltura è l'attività produttiva per eccellenza, quindi, ha una importanza strategica e fondamentale per l’economia locale. Strategica perché consente con la sua implementazione e integrazione con altre attività produttive di creare sviluppo economico e locale. Pertanto, l’agricoltura con la sua multiformità è uno dei punti cardine del programma elettorale del dott. Francesco La Notte, candidato al consiglio Regionale per la lista “Popolari con Emiliano”.

Negli ultimi anni, le aziende agricole del territorio hanno dovuto fronteggiare problemi legati alla distruzione di interi raccolti a causa di eventi climatici come piogge, grandine e a volte anche neve, e viceversa d'estate si sono trovati a gestire lunghi periodi di siccità: «Va contrastato il processo di desertificazione a cui il nostro territorio sta andando incontro, e questo si può fare solo attraverso l’ottimizzazione delle risorse idriche e irrigue, che rappresenta uno dei punti importanti alla base dello sviluppo di un’agricoltura sempre più competitiva e capace di migliorare la propria qualità e le peculiarità del territorio».

Attraverso l’economia circolare, un’economia cioè pensata per per potersi rigenerare da sola, l'agricoltura deve diventare un volano per lo sviluppo del nostro territorio: «Valorizzare il territorio significa prendere il meglio che può offrire e migliorare i servizi affinché le aziende possano aumentare la loro produzione, crescere e creare occupazione. L’agricoltura di precisione, lo sviluppo di aziende che trasformino le materie prime in prodotti come conserve, marmellate e simili garantirebbero la creazione di tantissimi posti di lavoro per diverse professionalità. Questo si può fare se si iniziano a fare progetti in una prospettiva di innovazione». «Tutto parte dalla terra e noi dalla terra dobbiamo ripartire» ha concluso il candidato biscegliese.