​Boccia a Trani: «Chi non vota Pd aiuta Salvini e Meloni»

"Alle prossime regionali un voto dato al Partito democratico è un voto che difende la stabilità del nostro Paese e mantiene una forte unità in Europa. In Puglia in questi 15 anni c'è stata una svolta culturale, iniziata con Vendola e che si è confermata con Emiliano. La Puglia è una Regione aperta al mondo, accogliente, che rifiuta l'intolleranza, la rabbia verso il prossimo e i fili spinati. Chi non vota PD, spiace dirlo, ma aiuta Salvini e Meloni".

Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, arrivando a Trani al comitato elettorale di Debora Ciliento, candidata al consiglio regionale pugliese nella lista del PD.

"La Puglia - ha detto Boccia - ha sempre rifiutato i fili spinati, ha sempre rifiutato la chiusura, ha sempre rispettato le ragioni degli altri, e' una regione tollerante. Qui Debora Ciliento e tutto il partito Democratico rappresentano l'idea che abbiamo di Puglia - ha spiegato il ministro - la Puglia accogliente, non ci appartengono le politiche di Salvini, i dazi, i muri, i fili spinati, le differenze culturali o razziali".

"Questo modo di concepire la politica - ha continuato Boccia - la rabbia, non abitano in Puglia, non hanno mai vissuto qui e per questa ragione troviamo la candidatura di Fitto una candidatura sul piano amministrativo vecchia, riscaldata, antica, già provata".

"La Puglia in quella condizione c'e' gia' stata e ne e' uscita grazie al centro sinistra e poi con Michele Emiliano abbiamo costruito una storia nuova e - ha concluso il ministro - vogliamo andare avanti con la Puglia verde, con il recovery fund che garantira' a questa straordinaria regione di essere ancora di piu' porta d'oriente, questa e' una porta naturale d'oriente e noi vogliamo difendere questa nostra storia naturale".