"Questa caldissima, ultima, domenica di agosto si conclude a Bisceglie accanto all'amica e candidata in Fratelli d'Italia, Tonia Spina. Il centrodestra ha sbagliato negli ultimi anni regalando la Puglia al centrosinistra. Oggi per la prima volta, dopo 15 anni, si presenta unito, compatto e vincente. Insieme rivolteremo la regione come un calzino e daremo una nuova speranza alla Puglia!".

E' quanto affermato dal candidato Governatore di Puglia, l'eurodeputato Raffaele Fitto alle Vecchie Segherie Mastrototaro in occasione della presentazione della candidatura al Consiglio regionale di Tonia Spina.



Un’affinità politica nota e fortificata nel tempo, cementata dall’amicizia, dalla condivisione di valori, idee, visioni. Un legame indissolubile, quello tra Raffaele Fitto e Tonia Spina, ulteriormente rimarcato nel corso della serata.



L’occasione della presenza del candidato alla presidenza della Regione Puglia per la coalizione di centrodestra è stata propizia per dare ancora più slancio alla campagna elettorale di Tonia Spina, impegnata a tamburo battente su tutto il territorio della Bat nel confronto costante coi cittadini, già serviti nel suo mandato da assessore provinciale alle attività produttive.