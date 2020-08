​Lottizzazione 165 e situazione urbanistica, il M5S scende in strada

Pippo Acquaviva, candidato del Movimento 5 Stelle a consigliere regionale, incontrerà la cittadinanza in via La Spiaggia sabato 29 agosto alle 20.00, per discutere di temi di assoluta attualità per la nostra città: l'urbanistica e la difesa del paesaggio.

Con gli attivisti e il portavoce al comune Enzo Amendolagine, il MoVimento di Bisceglie farà il punto della situazione locale, con un focus anche sul piano di lottizzazione della Bi Marmi, e Pippo Acquaviva racconterà le proposte alternative alla cementificazione selvaggia ed al consumo di suolo, così come da programma regionale del MoVimento 5 Stelle che vede Antonella Laricchia candidata presidente.

Appuntamento, quindi, nella splendida cornice del nostro porto, in via La Spiaggia sabato 29 agosto alle 20.00