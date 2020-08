​Appalto Cimitero, Spina: «Chiederò le dimissioni dell'assessore Parisi»

«Della serie: "Assessori sull'orlo di una crisi di nervi". Speriamo che invece di sparare chiacchiere, gli organi di vertice amministrativo comunale rispondano, nei termini di legge, all’interrogazione sul cimitero comunale nel merito, senza offese e calunnie personali».

Non si è fatta attendere la replica del Consigliere comunale di opposizione ed ex Sindaco di Bisceglie, Francesco Spina.

«L’assenza di rispetto dei cittadini e dei familiari dei nostri defunti - attacca Spina - mi porterà a formalizzare la mia richiesta di dimissioni in consiglio comunale dell’assessore Natale Parisi, che dopo tre anni ha scaricato le responsabilità sulle precedenti amministrazioni, cercando di coprire la aggiudicazione senza requisiti “condannata dall’ANAC” dell’appalto miliardario dei nuovi loculi. La città soffre e loro danzano allegramente, tra selfie e bugie, sul Titanic che affonda. Le risposte dovranno presto darle non solo ai cittadini, ma anche a quelle autorità che certamente non hanno creduto ai loro occhi quando hanno letto il contenuto e la “condanna” dell’Autorita Anticorruzione Nazionale.