​Lottizzazione 165, anche Mauro Sasso chiede una seduta di Consiglio

Anche Il Consigliere comunale Mauro Sasso fa richiesta di trattazione della discussione in Consiglio Comunale del ormai stucchevole punto di Approvazione della maglia 165.

«Per problemi logistici – spiega il Consigliere comunale - non potuto sottoscrivere la richiesta fatta dal gruppo di opposizione.Naturalmente ho provveduto personalmente a farne arrivare la mia. Penso che si stia esagerando ed esasperando l’opinione pubblica per questa “Approvazione della maglia 165”.

Prima si richiesta a gran voce di discuterne in Consiglio comunale, poi dopo un’ampia discussione viene ritirata. Dopo 3/4 mesi viene riportata ma nuovamente ritirata. Approvata con delibera di Giunta, ma successivamente annullata per autotutela, visto il conflitto d’interessi con l’assessore all’ urbanistica.

Ormai da mesi questa matassa non viene sbrogliata. Mi sembra opportuno dare un senso di chiarezza e di responsabilità da parte di tutta l’amministrazione Comunale, discutendone in consiglio comunale, come già richiesto da tutti i consiglieri di maggioranza».