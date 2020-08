Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha presentato a Bisceglie a Villa Ciardi la candidatura del professionista biscegliese Francesco La Notte, candidato nella lista "Popolari con Emiliano" al consiglio regionale.

“Ascoltare i problemi dei cittadini e provare a trovare una soluzione concreta – ha dichiarato La Notte – con la consapevolezza che solo facendo una programmazione seria e a lungo termine sarà davvero possibile ottenere dei risultati. Scommettere sul nostro territorio è l’unica strada percorribile per andare lontano e le competenze di chi per anni ha lavorato sul territorio sono l’arma in più che si può mettere in campo in questa occasione”.