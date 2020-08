Francesco La Notte nella lista "Popolari con Emiliano" alle Elezioni Regionali

Guardare in alto ma tenendo i piedi ben piantati al suolo. È questa l’idea della coalizione Patti Chiari che ha scelto di sostenere la candidatura del dott. Francesco La Notte al Consiglio Regionale nella lista “Popolari con Emiliano".

Ascoltare i problemi dei cittadini e provare a trovare una soluzione concreta. Iniziare a “guardare la Luna” e non solo “il dito” che la indica, con la consapevolezza che solo facendo una programmazione seria e a lungo termine sarà davvero possibile ottenere dei risultati. Scommettere sul nostro territorio è l’unica strada percorribile per andare lontano e le competenze di chi per anni ha lavorato sul territorio sono l’arma in più che si può mettere in campo in questa occasione: per questo motivo il dott. La Notte ha scelto di sposare il progetto della Coalizione, abbracciandone i progetti, gli ideali e gli obiettivi politici.

Un progetto ambizioso, senza ombra di dubbio, che nasce dalla volontà, una volta per tutte, di dare una reale occasione al nostro territorio e alla città di Bisceglie, che ha bisogno, ora più che mai di giocarsi il tutto per tutto per affermarsi sotto ogni punto di vista: turismo, infrastrutture, trasporti, impresa.

La coalizione “Patti Chiari” è composta da Democrazia e solidarietà, Valori Attivi, Riparti Bisceglie, Associazione Culturale RECIPROC@MENTE, Impegno solidale, Insieme per Bisceglie e Bisceglie Popolare.