​Francesco La Notte​ alle Regionali in corsa con la lista dei “Popolari con Emiliano”​

Nella cornice di Villa Ciardi a Bisceglie, giovedì 27 agosto alle 18, Francesco La Notte, candidato al consiglio regionale nella lista dei “Popolari con Emiliano”, presenterà ufficialmente il suo programma in vista delle elezioni previste per il 20 e 21 settembre.

All'evento prenderà parte anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, pronto per un nuovo mandato come Governatore. «Un momento importante - scrive Francesco La Notte - per scoprire insieme idee, progetti e prospettive sostenendo un professionista biscegliese che intende mettere a disposizione della comunità le proprie conoscenze e la voglia di fare».