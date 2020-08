Regionali. Lega, anche il candidato biscegliese Rocco Prete in giro per la BAT

«In giro per le campagne e aziende della Bat per ascoltare un settore messo in ginocchio da una sciagurata gestione di Michele Emiliano! Trani, Minervino, Canosa e naturalmente Bisceglie! Il 20 e 21 settembre possiamo cambiare pagina!».

Così Rocco Prete, candidato biscegliese della Lega alle prossime elezioni Regionali sulla sua pagina Facebook.

Prete è stato accompagnato da Nuccio Altieri (candidato vice presidente regione Puglia) e Giovanni Riviello (vice segretario regionale e segretario provinciale Bat). Il programma odierno ha previsto tappe a Trani - Azienda Agricola Di Chiano; Bisceglie - Frantoio Oleario Galantino; Minervino Murge - Azienda Agricola Cooperativa Verde Murgia Maggiulli; a Canosa di Puglia - Masseria Samele Azienda agricola Antonio Forte contrada Cefalicchio.