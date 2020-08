​Ivan Scalfarotto a Bisceglie per la candidatura di Gabriella Baldini

Martedì 25 agosto alle ore 19,00 presso la sede di Italia Viva Bisceglie, in via Cardinale Dell’Olio n.13, in conferenza stampa il Candidato Presidente alla Regione Puglia, on. IVAN SCALFAROTTO presenterà candidatura alla Regione della biscegliese Gabriella Baldini, illustrando i punti del programma.

Saranno presenti il co-coordinatore BAT, Ruggiero Crudele, i coordinatori dei comitati cittadini Italia Viva, Francesca Todisco e Antonio Todisco.