Minacce al ministro Boccia, la solidaritetà del consigliere regionale Mennea

“Esprimo la mia solidarietà, come uomo e amico di partito, al ministro Francesco Boccia per le minacce di morte ricevute via social. In politica non vanno utilizzati mai linguaggi e metodi violenti, né occulti e subdoli. Occorre invece un confronto aperto, democratico e rispettoso delle regole civili. Esprimo la mia vicinanza al ministro, con l’auspicio che questi episodi non accadano più perché avvelenano un clima politico che, mai come in questo momento di crisi legata anche all’emergenza sanitaria, avrebbe bisogno di serenità e concordia”. Così il consigliere regionale Pd, Ruggiero Mennea.