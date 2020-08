Tonia Spina: «Piena solidarietà al ministro Francescco Boccia»

«Nulla, assolutamente nulla può giustificare l'utilizzo di un linguaggio così gretto, incivile e minaccioso nei confronti di un esponente politico. Quanto accaduto al ministro Francesco Boccia - al quale è stato indirizzato sui social il messaggio "Ti vengo a prendere e ti uccido" - è grave, vergognoso e inaccettabile nei confronti del rappresentante delle istituzioni e soprattutto dell'uomo, che rispetto e stimo a prescindere dalle chiare, nette, evidenti distanze di visione politica. Nulla può giustificare il ricorso alle offese, agli insulti e alle minacce. Questo episodio emblematico sia d'esempio per far sì che il clima, specie in vista delle elezioni regionali, non sia avvelenato: la campagna resti sui contenuti, sulle capacità, sulle idee, su ciò che davvero è utile e impatta nelle vite dei cittadini».

E' quanto afferma, in una nota, Tonia Spina, candidata alle Regionali nella lista di Fratelli d'Italia.