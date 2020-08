«Un agosto da Patrioti per Fratelli d'Italia a Bisceglie»

Anche a Bisceglie l'iniziativa nazionale di Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale per la tutela delle spiagge e del mare. Ieri, domenica 9 agosto, sulla spiaggia del Macello grande partecipazione da parte di tanti biscegliesi che hanno contribuito in maniera eccellente alla raccolta dei rifiuti: in cambio di plastica e vetro raccolti, i volontari hanno ricevuto in cambio un dono.

Hanno partecipato all'iniziativa l’On. Davide Galantino, Delegato d’Aula alla Camera dei Deputati per Fratelli d’Italia, l’On. Marcello Gemmato, membro dell’Esecutivo nazionale, Fabio Roscani, Presidente di Gioventù Nazionale e Andrea Piepoli, Presidente regionale di Gioventù Nazionale, Filippo Melchiorre consigliere comunale di Bari e Raimondo Lima candidato al consiglio regionale in Puglia.