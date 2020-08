​Gabriella Baldini: «Ecco perché mi candido alle Regionali 2020»

Ufficializzata una delle candidature biscegliesi alle elezioni regionali in programma il 20 e 21 settembre prossimi: si tratta di Gabriella Baldini, co-cordinatrice di Italia Viva Bat.

«La mia candidatura - spiega la stessa Baldini - nasce da un senso di coerenza partito con la mia adesione ad Italia Viva che oggi vede in Ivan Scalfarotto la figura di candidato Presidente che esprime un voto riformista, europeista e progressista, oggi assente nell'offerta politica pugliese.

"#STAVOLTALEDONNE" è il messaggio che lancio, alla cui base vi sono i diritti delle donne che devono essere garantiti sul territorio, compresa la piena parità nell'accesso delle cariche elettive.

Mi candido nella Bat per offrire quella ventata di freschezza che garantisca un nuovo percorso politico, aperto a tutti coloro che desiderino entrare in una nuova casa politica, offrendo idee e soluzioni, lavorando in sinergia per ascoltare e dare risposte ai cittadini.

Perché la politica deve ritrovare autorevolezza, riscoprendo la sua umanità, volgendo la sua attenzione anche a tutti coloro che sono più deboli».