​Fata: « Angarano offende i biscegliesi facendo anche nel comparto culturale figli e figliastri​»

«Anche quest'anno si sta svolgendo la rassegna "Libridamare", promossa dal Circolo dei lettori - Presidio del libro di Bisceglie, giunta all'ottava edizione e da sempre presente nella programmazione estiva del Comune di Bisceglie che, in passato, ne ha sostenuto le attività».

Lo ricorda in una nota il Consigliere comunale di opposizione Vittorio Fata.

«L'amministrazione comunale - scrive Fata -, nello "pseudo" programma dell'estate 2020, pur non avendo diramato alcun avviso pubblico per censire le iniziative come si faceva in passato, ha ritenuto di escludere "Libridamare" che, col suo percorso attraverso luoghi significativi della storia cittadina (monastero delle clarisse di San Luigi, monastero di Santa Croce, Teatro Garibaldi, Cinema-teatro Politeama, Cinema Nuovo all'aperto, Opera Don Uva già casa della Divina Provvidenza, le lame) oltre a momenti di riflessione pubblica, rappresenta uno strumento prezioso di promozione del territorio. La cultura non può essere usata strumentalmente, è un qualcosa che appartiene alla nostra storia. La cultura non ha colore politico, non è né di destra né di sinistra.

Le scelte del Sindaco Angarano offendono i biscegliesi facendo, anche nel comparto culturale, figli e figliastri. Un tristissimo passo indietro per una città che, in passato, ha ospitato forum regionali sulla cultura» ha concluso Fata.