​Regolamento per la disciplina dei patti di collaborazione​, il plauso del M5S

«Esprimiamo apprezzamento per l'approvazione del Regolamento per la disciplina dei patti di collaborazione. Un passo importante per la Città di Bisceglie cui il Movimento 5 Stelle ha contributo in Commissione consiliare con proposte ad hoc e invitando a partecipare ai lavori della Commissione stessa Pasquale Bonasora di "Labsus - Laboratorio per la sussidiarietà". Il regolamento è un passo importante nell'ottica della cittadinanza attiva e quindi non possiamo che essere soddisfatti del risultato. Voterò sempre favorevolmente, come è successo in questa occasione a quei provvedimenti che portano benefici ai cittadini».

E' quanto affermato, in una nota, dal Consigliere comunale del M5S Enzo Enzo Amendolagine.