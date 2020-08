«I Revisori dei conti confermano una ingente quantità di debiti fuori bilancio»

«Nonostante la prova certificata dai dirigenti, Angarano & C. hanno voluto approvare il conto consuntivo con evidenti criticità (3 milioni e ottocento mila euro definiti ridicolmente “potenzialità passive” in violazione di legge e della pronuncia della Corte dei Conti), nascondendo la polvere sotto il tappeto per qualche altro mese. La situazione drammatica è stata confermata dal’arch. Losapio che ha letto la sua attestazione in Consiglio comunale ed è stata confermata dal parere dei revisori, che hanno “prescritto” misure urgenti per evitare quella che può essere allo stato la sola fine possibile: il dissesto».

E' quanto denuncia il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina all'indomani dell'ultima seduta del Consiglio comunale.

«Il bilancio consuntivo - scrive Spina -, omettendo la contabilizzazione di circa 4 milioni di euro di debiti, porta dati ”falsati” e chiaramente risultati di amministrazione e di cassa sproporzionati e superiori al dato veritiero. Purtroppo, questo modo di procedere senza bilancio preventivo (2 esercizi gestiti da Angarano senza avere un bilancio di previsione approvato per quasi tutto l’anno) e senza il rispetto delle regole nella contabilizzazione dei debiti, metterà a serio rischio l’equilibrio finanziario e, soprattutto, sarà un altro vizio importante che potrà portare i giudici amministrativi, dopo le elezioni regionali, all’annullamento di questi strumenti di programmazione illegittimi e falsi (Angarano & C. hanno chiesto il rinvio dell’udienza finale al TAR al mese di novembre proprio per prendere tempo).

Intanto, è da registrare una vera e propria sfiducia politica della maggioranza verso Angarano. Il consuntivo è passato con la presenza di soli 12 consiglieri e con il suo voto personale decisivo (il tredicesimo). Un voto decisivo senza il quale il bilancio consuntivo dei 4 milioni di euro dichiarati ma non contabilizzati non avrebbe danneggiato le casse comunali, come si dimostrerà nei prossimi mesi. Purtroppo, l’emendamento delle opposizioni per regolarizzare il tutto (contabilizzando la perdita di esercizio di 4 milioni di euro) è stato respinto irresponsabilmente, così dimostrando, non solo che c’è la consapevolezza dell’esistenza dei debiti elencati dai dirigenti, ma che c’è anche il dolo di nasconderli con l’ennesimo numero di “magia” contabile che sta portando il Comune di Bisceglie sul baratro del dissesto».