​Il Movimento 5 Stelle si ritrova sulla litoranea davanti alla ex BiMarmi

Internazionalizzazione delle imprese e un nuovo modello si sviluppo economico. Saranno i temi al centro dell’incontro organizzato domani, lunedì 3 agosto alle 10 a Bisceglie dal M5S con la candidata presidente alla Regione Puglia Antonella Laricchia e il candidato al consiglio regionale Pippo Acquaviva. L’evento si terrà sul litorale di Levante in via Aldo Capitini, nei pressi della ex BiMarmi. Parteciperanno anche il consigliere comunale Enzo Amendolagine, assieme alla consigliera regionale Grazia Di Bari e al deputato Giuseppe D'Ambrosio.

“Gli ambientalisti da campagne elettorali - dichiara Pippo Acquaviva - puntualmente vengono smentiti dai fatti. Le visioni politiche sventolate poi si traducono nei fatti in cemento. Quando però questo cemento cade lungo tratti di costa, allora non si può restare in silenzio. È giusto che si sappia oggi, per non piangere domani. In un momento di calo demografico, di recessione economica, non ha alcun senso aumentate cubatura. Ha senso programmare alternative green per rivalutare il paesaggio e non imbruttirlo col grigio del cemento. Via le mani dalla nostra città”.

“Tutela del patrimonio naturale e paesaggistico è uno dei punti cardine del nostro programma - spiega Antonella Laricchia - un programma che abbiamo scritto insieme ai cittadini e su cui lavoriamo da un anno perchè vogliamo che sia l’espressione reale delle esigenze dei pugliesi a cui oggi vogliamo dare delle risposte concrete e che realizzeremo in una Regione a Cinque Stelle”.