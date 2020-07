​Nomina dell'Amministratore Unico di Bisceglie Approdi, la richiesta di chiarimenti

Interpellanza consiliare a firma dei consiglieri comunali Franco Napoletano ed Enrico Pasquale Capurso, appartenenti al gruppo consiliare "Il Faro-Partito Comunista Italiano", sulla vicenda della nomina dei vertici di Bisceglie Approdi.

Come è noto - scrivono i rappresentanti della forza politica di opposizione «ll Sindaco ha designato recentemente l'ing. Nicola Rutigliano quale Amministratore Unico della "Bisceglie Approdi S.p.a." e né il Consiglio Comunale e né i Capigruppo consiliari sono stati, come da Statuto, preventivamente sentiti. Non risulta avviato neppure un avviso pubblico preventivo; non si conosce quale esperienza o conoscenza tecnica possa vantare il nominato Amministratore Unico citato, né quale sia il suo particolare interesse per ambiti e materie nelle quali dovrà operare».

A questo punto i rappresentanti de "Il Faro - Partito Comunista italiano «chiedono di conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sia stato designato l'ing. Nicola Rutigliano quale Amministratore Unico della Bisceglie Approdi Spa; con particolare attenzione all'esperienza ed alle conoscenze tecniche del nominato; se "Bisceglie Approdi S.p.a." inoltri al Comune copia dei verbali dei Consigli di Amministrazione, oltre che delle determinazioni dell'Amministratore Unico, recentemente nominato; le risultanze finali dei bilancio 2019 della società partecipata di che trattasi e se la stessa società sia in attivo od in perdita e con quali importi; quanto sia costata alla predetta società partecipata l'organizzazione del "Festival MACBoat 2019" e quanto la stessa preveda di impegnare per il "Festival MACBoat 2020"».