​«Rifacimento delle strade? Un mutuo che i biscegliesi pagheranno fino al 2045»

«Un mutuo di 3 milioni di euro che i biscegliesi pagheranno fino al 2045 per rattoppare le strade (speriamo di vedere almeno le strade asfaltate completamente). E la scienza di fare i lavori chiudendo le strade della litoranea e quelle limitrofe è la “fotografia” di un’amministrazione che ci mette tutto il suo impegno per commercio e turismo: non dorme la notte Angarano per pensare a come deve affossarli».

E' quanto scrive il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Nessuno sgravio Tari - prosegue -, nessun contributo, nessun evento. Anzi, in questi giorni è probabile che i due-vicesindaci gireranno tutte le attività della città, non per sostenerle, ma per rastrellare un po’ di “sostegno”per le attività del Comune, che non ha i soldi neanche per pagare i turni straordinari della polizia municipale. Continuate così che l’”asfalto” vero lo faranno presto i cittadini biscegliesi».