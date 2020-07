​Doppio appuntamento con il Movimento 5 Stelle a Bisceglie

Venerdì 17 Luglio il Waterfront di Via Nazario Sauro, nei pressi del Porto di Bisceglie, ospiterà due iniziative del Movimento 5 Stelle.

Alle 18.30 Antonella Laricchia, candidata alla Presidenza della Regione Puglia per il Movimento 5 Stelle, incontrerà imprenditori, cittadini e simpatizzanti presso il bar Rosuan illustrando il “Patto per l’export" e le misure ed opportunità per aiutare le imprese italiane ad esordire o continuare ad operare all’estero. La Portavoce del Movimento fornirà informazioni e indicazioni per l'accesso ai finanziamenti (oltre un miliardo di euro) per l'internazionalizzazione delle imprese stanziati dal Ministero degli Esteri.

Alle 19.30 sarà presentato sempre in zona Waterfront il Progetto “Bisceglie: Il Borgo delle Case Torri” che ha previsto un capillare censimento delle case torri del nostro Borgo Antico. L’incontro sarà moderato da Pippo Acquaviva, candidato del Movimento 5 Stelle al Consiglio Regionale alle elezioni del prossimo settembre. Il censimento delle case torri del centro storico è stato curato dal gruppo di attivisti locali. Dopo un intervento di taglio tecnico dell’archeologo specialista dott. Giuseppe Ruggieri, collaboratore esterno SABAP, valente supporto nella realizzazione del Censimento, Claudia Scaglione, curatrice del dossier, ne illustrerà contenuti e risultati.

Interverrà il consigliere comunale Enzo Amendolagine e concluderà il candidato alla Regione per il Movimento 5 Stelle Pippo Acquaviva. Sarà presente la consigliera regionale Grazia Di Bari. la Portavoce al Senato Bruna Piarulli e il Portavoce alla Camera Giuseppe D'Ambrosio.