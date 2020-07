Francesco Amoruso alle Regionali si schiera con Raffaele Fitto​

Il Movimento Politico Mediterraneo, confluito in Fratelli d'Italia come espressione del mondo associativo, annuncia l'appoggio all'on. Raffaele Fitto, candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Puglia.

«La Puglia che vale - osserva il sen. Francesco Amoruso, segretario del Movimento Politico Mediterraneo - deve scommettere su Fitto, nella consapevolezza che in questa Regione non c'è da gestire solo la ripartenza post Covid, ma anche quella post Emiliano. Il bilancio del governatore uscente è positivo solo alla voce esposizione mediatica. Interviste apparizioni in tv, eventi: ma di risultati concreti nulla».

E aggiunge: «Questa la mission del centrodestra: l'esperienza di Fitto, mescolata al vento favorevole che FdI riscontra nei sondaggi, sono la ricetta giusta per consentire alla Puglia di risolvere dossier atavici e inseguire i nuovi ambiziosi obiettivi su sanità, agricoltura, turismo».