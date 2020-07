​Spina: «La Svolta perde pezzi e crescono le richieste dei Consiglieri di maggioranza»

«La Svolta, anche giovedì in Consiglio comunale, ai minimi termini, perde pezzi e si arrocca sulla distribuzione di qualche poltrona. Dopo la spartizione volgare delle poltrone dell’Approdi, con manuale Cencelli alla mano e codici dimenticati, ogni consigliere ora rivendica la parte sua».

E' quanto denuncia il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Infatti - prosegue -, con l’emendamento voluto dalle opposizioni e votato anche dalla maggioranza, si è deciso che sui debiti fuori bilancio, ora e in futuro, la responsabile dell’anticorruzione redigerà una relazione con l’accertamento di chi ha sbagliato e chi dovrà pagare al Comune i danni causati dal suo comportamento negligente o doloso (per trasmetterla poi alla Corte dei Conti e ai capi-gruppo). Non è escluso anche che il Comune cominci ad agire direttamente contro amministratori, consiglieri o funzionari responsabili di scandalosi ritardi negli atti o di altre violazioni gravi di legge nella delibera di riconoscimento.

E allora i consiglieri dicono: noi rischiamo di pagare i danni e gli altri incassano? Ci vorrebbero tanti assessorati quanti sono i consiglieri di maggioranza. Intanto, abbiamo ricordato ad Angarano che la nomina dell’amministratore unico di Approdi, da lui fatta manuale Cencelli in mano, è avvenuta senza acquisire il parere della segretaria generale sul procedimento e sulle incompatibilità eventuali di Rutigliano. Lo statuto calpestato e il nuovo amministratore già azzoppato».