Prorogate le concessioni balneari al 2033, sen. Damiani: "Battaglia di Forza Italia"

Approvato alla Camera l'emendamento di Forza Italia al Dl Rilancio che obbliga gli enti locali a prorogare le concessioni balneari fino al 2033.

"È una vittoria importantissima per tutto un comparto già in sofferenza da anni, che finalmente può tirare un sospiro di sollievo in un momento più critico che mai per il settore e per il turismo in generale. Abbiamo condiviso fin dall'inizio questa battaglia con gli operatori balneari e oggi raccogliamo i frutti di questo impegno tenace - dichiara il senatore di FI Dario Damiani - Fino al 2033,quindi, le licenze sono tutelate ma il nostro obiettivo finale resta l'esclusione del settore dalla direttiva Bolkestein", conclude il senatore azzurro.