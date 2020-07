On. Galizia: approvato emendamento che sblocca fondi per i pescatori

Arriva finalmente una buona notizia anche per i nostri pescatori, figure di punta della nostra economia regionale, a favore dei quali avevo presentato nell’ambito del decreto rilancio un emendamento che prevedesse un’indennità di tre mesi (da marzo a maggio), fa sapere la parlamentare del MoVimento 5 Stelle Francesca Galizia, membro della commissione Agricoltura.



Il lavoro di squadra porta sempre ad ottimi risultati e lo si dimostra ancora una volta con un provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole, che riprendendo la mia proposta emendativa prevede un aiuto economico pari a 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.

L’indennità, che non concorrerà - precisa la deputata - alla formazione del reddito è stata tuttavia pensata solo per il mese di maggio, pertanto mi sono già attivata per presentare un Ordine del giorno che proponga un’estensione anche ai mesi di marzo e aprile.

Sono soddisfatta di come il Mipaaf sia intervenuto per riconsiderare un emendamento a cui tenevo particolarmente, dichiara entusiasta l'Onorevole pentastellato, perché esso darà una boccata di ossigeno a tanti pescatori che a causa dell'emergenza da coronavirus si ritrovano in serie difficoltà economiche. Dopo il mese di fermo, i pescherecci sono tornati in mare, tuttavia la chiusura dei classici canali, che stagionalmente, si forniscono di pesce, come ristoranti, alberghi e mense scolastiche, ha determinato una contrazione delle vendite senza precedenti, che ha aumentato il malcontento del comparto italiano della pesca.

Un aiuto al settore ittico andava dato ed ora un primo passo importante è stato compiuto. Spero se ne facciano altri nella stessa direzione, conclude la nota”