Case Popolari, Spina presenta oggi un'interrogazione consiliare

"Ho presentato oggi interrogazione consiliare urgente perché Angarano venga a rispondere in Consiglio Comunale e dica cosa vogliano fare delle abitazioni popolari realizzate con mille sacrifici dalla mia amministrazione nel centro storico e nella zona ospedale.

Pare vogliano invertire la mia scelta e vogliano assegnare le case della zona ospedale ad esponenti di associazioni e non alle fasce indigenti previste dal bando e dagli accordi con Regione Puglia.

Avevano indetto il sorteggio con urgenza, addirittura durante il periodo Covid (non avrebbe potuto assistervi nessuno!); ora però se la prendono comoda e sembra che vogliano cambiare le carte in tavola, con gravi conseguenze sulle responsabilità personali degli amministratori.

Speriamo che i ritardi non siano motivati da tali illazioni e che le carte non vengano cambiate, il sorteggio non venga revocato e le case oggetto del bando non vengano cambiate. Il governo svoltista nazionale vuole abolire in sostanza l’ abuso di ufficio e la responsabilità erariale dopo aver fatto del giustizialismo sommario la propria bandiera (Bisceglie ne sa qualcosa..). Ma il reato di turbativa di gara pubblica mi sembra non sia stato abrogato ancora dal governo Conte...